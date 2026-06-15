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Kaynak: DHA

Yangın, saat 03.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Armağan Sokak’ta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden çevre sakinleri önce evlerde bulunanları uyardı, ardından durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ALEVLER YANINDAKİ YAPILARI DA SARDI

Yangının büyümesiyle birlikte yükselen alevler, bitişikte bulunan iki gecekonduya daha ulaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına farklı noktalardan müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını önledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık görevlileri olası bir duruma karşı bölgede hazır bulundu.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, üç gecekonduda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekipleri inceleme başlatırken, polis ekipleri de olayla ilgili çalışma yürütüyor.

Yangın sırasında yükselen alevler ve mahallede yaşanan hareketlilik, vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde alevlerin gecekonduları sardığı, mahalle sakinlerinin endişeyle gelişmeleri takip ettiği ve polis ekiplerinin çevrede güvenlik tedbirleri aldığı görüldü.