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Kaynak: İHA

İstanbul Bahçelievler'de, yan parselde yürütülen temel kazısı sırasında 7 katlı binadan gelen çatlama sesleri paniğe neden oldu.

Olay 00.30 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Hereke Sokak’ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yanında kazılan temel sebebiyle binadan çatlama sesleri geldi. Binada yaşayan 45 kişi panikle sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kazılan temelin büyüklüğü sebebiyle Hereke, Fatih ve Polat Sokakları tamamen giriş çıkışa kapatıldı. Çatlak sesleri gelen 7 katlı binada yaşayan 45 vatandaş geceyi yakınlarının evlerinde geçireceği öğrenilirken binanın yan tarafında inşaat için temeli kazdıran müteahhit ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti. Çatlama seslerinin geldiği binada sabah saatlerinde incelemenin devam edileceği öğrenildi.