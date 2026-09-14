Romanın başkahramanı ve anlatıcısı Saleem Sinai, Hindistan'ın İngiliz sömürgeciliğinden kurtulup bağımsızlığını ilan ettiği tam gece yarısı dünyaya gelir. Bu zaman diliminde doğan tüm çocuklar, tıpkı Saleem gibi çeşitli olağanüstü yeteneklerle donatılmıştır. Saleem'in en belirgin özelliği ise ülkenin tarihiyle olan fiziksel ve zihinsel bağıdır; Hindistan'da yaşanan her siyasi çalkantı, savaş veya toplumsal olay doğrudan onun bedeninde ve ruhunda yankı bulur.

Roman, Saleem'in kendi sesinden, parçalanmış hafızasını birleştirme çabasıyla şekillenir. Yazar Salman Rushdie, bu kurgu üzerinden Hindistan'ın sömürge sonrası modernleşme sancılarını, dinî çatışmaları, yoksulluğu ve siyasi baskıları ustalıkla gözler önüne serer. Eser boyunca Saleem'in kişisel yaşamı ile alt kıtanın kaderi paralel bir çizgide ilerler; onun büyüyüp serpildiği yıllar, aynı zamanda genç Hindistan Cumhuriyeti'nin yaşadığı travmatik dönüşüm süreçleridir.

SİHİRLİ GERÇEKÇİLİĞİN ZİRVESİ

Kitap, tarihi gerçekleri masalsı ve grotesk unsurlarla harmanlayarak okura benzersiz bir edebi deneyim sunar. Saleem'in telepatik yeteneği sayesinde gece yarısı doğan diğer çocuklarla kurduğu zihinsel konferanslar, Hindistan'ın çok kültürlü, çok dilli ve parçalı yapısının bir metaforudur. Bu çocuklar, ülkenin hem potansiyelini hem de içsel çatışmalarını simgeler.

1981 yılında yayımlandığı andan itibaren edebiyat dünyasında büyük yankı uyandıran ve Man Booker Ödülü'ne layık görülen Gece Yarısı Çocukları, yayımlandığı dönemin ötesine geçerek klasikleşmiştir. Rushdie, zengin dili, kıvrak zekası ve ironik üslubuyla okuyucuyu hem tarihi bir maceraya hem de insan ruhunun derinliklerinde büyüleyici bir yolculuğa çıkarır. Hafıza, kimlik, kader ve toplumsal bellek kavramlarını sorgulayan bu devasa yapıt, modern dünya edebiyatının en önemli kilometre taşlarından biri olma özelliğini korumaktadır.