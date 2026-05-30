Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın, tek katlı bir evi kullanılamaz hale getirdi. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Olay, Diliskelesi Mahallesi 729. Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı.

BABA VE OĞLU SON ANDA KURTULDU

Alevleri fark eden ev sakinleri S.İ. ile oğlu E.İ., vakit kaybetmeden dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına tazyikli suyla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yoğun çalışmaların ardından söndürülen yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak tek katlı ev tamamen zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını bildirdi.