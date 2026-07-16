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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, gece saat 02.30 sıralarında İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.D., buradaki ilk tedavisinin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, genç kadının şüpheli ölümünün nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.