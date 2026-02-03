Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarına katılan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı arama kurtarma köpeği "Gece", enkaz altında çok sayıda kişiyi tespit ederek ekiplere önemli katkı sağladı.
Gece veda etti, Vondi nöbeti devraldı: Yeni kahraman sahada…
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde Hatay’da enkaz altındakilere umut ışığı olan eğitimli arama kurtarma köpeği Gece’nin vefatından sonra Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nde yetiştirilen Vondi, görevi devraldı.
Depremden iki ay sonra enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybeden Gece’nin ardından eğitmeni Birol Meki, aynı özveri ve disiplinle 5 yaşındaki Vondi’yi yetiştirdi.
"İKİSİ DE ÇOK BAŞARILI KÖPEKLERDİ"
Eğitmen Meki, 4 yaşındaki Gece ile depremin hemen ardından yaklaşık 12 saatte Hatay’a ulaştıklarını ifade etti.
Gece’nin arama kurtarma ekiplerine büyük destek verdiğini anlatan Meki, dört yıllık emeklerinin o günlerde meyvesini aldıklarını ve birçok insanın hayata tutunmasına vesile olduklarını belirtti.
Meki, Gece’nin ardından yetiştirdiği Vondi’nin artık aktif görev yaptığını söyleyerek şöyle konuştu:"
Vondi en az Gece kadar kabiliyetli ve yetenekli. Şu anda onunla aktif eğitimler yapıyoruz. Bir köpek emekli olduğunda ya da başına bir şey geldiğinde, arkasından yetiştirdiğimiz göreve hazır oluyor. Gece daha dikkatli ve kontrollü arama yapardı.
Vondi ise daha genç, atik ve hızlı. Hızlı arama bazen kokunun atlanmasına neden olabilir ama tekrar dönüp kontrol ettirebiliyorsunuz. Bana göre dikkatli arama daha iyidir. İkisi de çok başarılı köpeklerdi."
Köpeklerin belirli testlerden başarıyla geçtikten sonra görev aldığını vurgulayan Meki, "Enkaz, parkur ve çeviklik testleri var. AFAD’ın düzenlediği sınavları geçen köpekler aktif görev alabiliyor. Başarılı olmayanların sahaya çıkması zaten mümkün değil." diye konuştu.
Meki, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde eğitimini tamamlamış ve belgelendirilmiş 3 arama kurtarma köpeğinin bulunduğunu, olası afetlerde göreve hazır olduklarını kaydetti.
İtfaiye personeli İbrahim Yücel ise köpeklerin kondisyon ve çevikliklerini geliştirmek için özel parkurda çalıştıklarını belirterek, "Burada enkaz ortamında karşılaşılabilecek engeller hazırlıyoruz. Amaç, zorlu koşullarda güvenli ve etkili şekilde arama yapabilmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.