Geceleri uykudan uyanıp tuvalete gitmek pek çok kişi tarafından yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülse de, tıp dünyası bu durumu "noktüri" tanısıyla ciddi bir sağlık göstergesi olarak kabul etti.

Modern tıp araştırmaları, gece boyunca bir kereden fazla tuvalete çıkmanın sadece konfor kaybı değil, aynı zamanda kronik hastalıkların bir öncü belirtisi olabileceğini kanıtladı.

Gece boyunca birden fazla kez uykunun bölünmesi, tıp dünyasında "noktüri" olarak adlandırılan ve altında ciddi sağlık sorunları barındırabilen bir tabloyu işaret etti.

Uzmanlar, gece tuvalete kalkma sıklığının yaşam kalitesinden öte kalp sağlığı ve diyabetle olan doğrudan bağını mercek altına aldı.

UZMANLAR UYARDI: BİR KEZ NORMAL, İKİ KEZ SORUN

Cleveland Clinic bünyesinde görev yapan dünyaca ünlü ürolog Dr. Daniel Shoskes, gece tuvalete çıkma alışkanlığının sınırlarını net bir şekilde çizdi.

Shoskes, sağlıklı bir yetişkinin gece boyunca hiç kalkmamasının veya en fazla bir kez uyanmasının normal kabul edildiğini belirtti.

Dr. Shoskes, bu sayının iki ve üzerine çıkmasının vücutta bir şeylerin yolunda gitmediğine dair bir imdat çağrısı olduğunu ifade etti.

BİLİMSEL VERİLER: KALP VE BÖBREK BAĞLANTISI

Konuyla ilgili derinlemesine çalışmalar yürüten Johns Hopkins Üniversitesi uzmanlarından Dr. Stephanie J. Kielb, noktürinin sadece mesane kapasitesiyle ilgili olmadığını vurguladı.

Yapılan klinik araştırmalar, gece idrara çıkma sıklığının artışını şu faktörlere bağladı:

Hipertansiyon ve Kalp Yetmezliği: Vücut, gün içinde bacaklarda biriken sıvıyı gece yatay pozisyona geçildiğinde böbreklere pompalayarak dışarı atmaya çalıştı.

Uyku Apnesi: Solunum duraklamaları sırasında kalbin salgıladığı ANP hormonu, böbreklerin daha fazla idrar üretmesine yol açtı.

Gizli Diyabet: Yüksek kan şekeri, böbreklerin suyu geri emmesini zorlaştırarak idrar miktarını artırdı.

AVRUPA ÜROLOJİ DERNEĞİ'NİN TESPİTLERİ

Avrupa Üroloji Derneği (EAU) tarafından yayımlanan raporlarda, gece idrar üretiminin (polidipsi) yaşla birlikte artsa da, bunun her zaman masum olmadığına dikkat çekildi.

Uzmanlar, özellikle akşam saatlerinde tüketilen sodyum miktarının ve sıvı alım zamanlamasının bu tabloyu tetiklediğini kaydetti.