Uzmanlar, özellikle çarşaf değiştirmeyi gerektirecek düzeydeki terlemelerin lenfoma ve lösemi gibi kanser türlerinin erken evre belirtisi olduğuna dikkat çekti.

Dünya genelinde pek çok insanın basit bir oda sıcaklığı sorunu veya stres belirtisi olarak gördüğü gece terlemeleri, tıbbi literatürde ciddi patolojilerin habercisi olarak kabul edildi.

Bilimsel çalışmalar, vücut sıcaklığındaki bu ani ve açıklanamayan değişimlerin, bağışıklık sisteminin kanserli hücrelerle mücadelesi sırasında ortaya çıkan sitokin salınımından kaynaklandığını ortaya koydu.

BİLİMSEL VERİLER VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Onkoloji ve hematoloji alanındaki uluslararası otoriteler, gece terlemesinin tek başına bir hastalık olmadığını, ancak vücudun alarm sistemi olduğunu vurguladı.

Dr. David Agus (Güney Kaliforniya Üniversitesi Lawrence J. Ellison Dönüşümsel Tıp Enstitüsü Direktörü): Dr. Agus, gece terlemelerinin özellikle "B semptomları" olarak adlandırılan lenfoma belirtileri grubunda yer aldığını belirtti.

Agus, "Vücut, kanserli hücrelerle savaşırken metabolizma hızını artırır ve bu da kontrolsüz bir iç ısı artışına yol açar. Gece terlemesi, bu biyolojik savaşın dışa vurumudur" ifadesini kullandı.

Mayo Clinic Onkoloji Bölümü: Kurum tarafından yayımlanan güncel raporlarda, gece terlemesinin sadece enfeksiyonlarla değil, aynı zamanda hormon salgılayan tümörlerle de doğrudan bağlantılı olduğu kaydedildi.

Raporda, terlemeye eşlik eden ani kilo kaybı ve halsizliğin vakit kaybetmeden incelenmesi gerektiği aktarıldı.

Dr. Elizabeth O'Donnell (Dana-Farber Kanser Enstitüsü): Dr. O'Donnell, özellikle menopoz dönemindeki kadınlarda bu belirtinin sıklıkla karıştırıldığını ancak sistemik terlemelerin ayrıştırılması gerektiğini savundu.

O'Donnell, "Eğer terleme sadece göğüs ve baş bölgesinde değil, tüm vücutta ve sırılsıklam edecek boyuttaysa, bu durum bir iç hastalıklar uzmanı tarafından onkolojik açıdan değerlendirilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

HANGİ DURUMLARDA TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR?

Yapılan klinik araştırmalar, gece terlemesinin kanserle ilişkili olduğu durumlarda genellikle ateş ve titremenin de tabloya eklendiğini gösterdi. Özellikle Hodgkin dışı lenfoma (NHL) teşhisi konulan hastaların büyük bir kısmında, tanı öncesi en belirgin fiziksel şikayetin gece uykudan uyandıran aşırı terleme olduğu bildirildi.

Uzmanlar, iki haftadan uzun süren ve çevresel faktörlere (oda sıcaklığı, kalın pijama vb.) bağlı olmayan terlemelerin "şüpheli" kategorisinde değerlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldu.