Kayseri’de gece saatlerinde başlaya kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun yağarken, şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Kent adeta beyaz örtüyle kaplanırken, belediye ve karayolları ekiplerinin ulaşımın aksamaması için çalışmaları sürüyor. Kent genelinde etkili olan karla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

"KAR BEREKETTİR"

Başlayan kar yağışı sonrası aracını temizleyen ve karı sevinçle karşılayan Şuayip Adıgüzel, "Kar yağdığı için mutluyuz. Bereket yağdı. Dükkanımızı kapattık. Aracımızın üzerindeki karı temizledik. Kar çok iyi yağıyor. Tutmaya da başladı. İnşallah daha da fazla yağar. Kar berekettir" ifadelerini kullandı.