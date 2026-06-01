Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kültürel mirası farklı bir atmosferde tanıtmak ve turizm potansiyelini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Gece Müzeciliği" uygulaması yeni sezonunu açtı. Geçen yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan uygulama, bu yıl da Türkiye genelindeki toplam 20 müze ve ören yerinde ziyaretçilere akşam saatlerinde özel bir deneyim sunacak.

20 MÜZE VE ÖREN YERİ AKŞAM SAATLERİNDE AÇIK OLACAK

1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak uygulama kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 11 müze ile 9 ören yeri saat 19.00'dan itibaren belirlenen kapanış saatlerine kadar gezilebilecek.

T.C. kimlik numarasına sahip Müzekart sahipleri, mevcut geçiş haklarına ek olarak 200 TL ücret karşılığında şu tarihi mekanları ziyaret edebilecek:

-Nemrut Ören Yeri

-Efes Ören Yeri

-Side Ören Yeri

-Hierapolis Ören Yeri

-Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi

-Galata Kulesi

-İstanbul Arkeoloji Müzeleri

-Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

-Patara Ören Yeri

-Aspendos Ören Yeri

-Likya Uygarlıkları Müzesi

-Didim Apollon Tapınağı

-Anadolu Medeniyetleri Müzesi

-Alanya Müzesi

-İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

-Marmaris Müzesi

-Derinkuyu Yeraltı Şehri

-Şanlıurfa Müzesi

-Haleplibahçe Mozaik Müzesi

Listede yer alan Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Gece Müzeciliği kapsamında ziyaretçilere ücretsiz olarak hizmet verecek.

BAKAN ERSOY: "GEÇEN YIL 1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AĞIRLANDI"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, uygulamanın kültürel mirası günün her saatinde yaşanabilir kılma amacı taşıdığını belirtti.

Bakan Ersoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Geçtiğimiz yıl Gece Müzeciliği kapsamında 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladık. Nemrut'tan Efes'e, Side'den Zeugma'ya, Galata Kulesi'nden İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne uzanan kültür rotalarımızda ziyaretçilerimize yine unutulmaz bir deneyim sunacağız. Türkiye'nin zengin kültürel mirasını gecenin kendine özgü atmosferinde deneyimlemek isteyen tüm misafirlerimizi müzelerimize ve ören yerlerimize bekliyoruz."

UYGULAMANIN GEÇMİŞİ VE YOĞUN TALEP

2024 yılında ilk olarak Efes, Hierapolis ve Side ören yerlerinde başlatılan ve ilk yılında 395 bin 212 kişiyi ağırlayan Gece Müzeciliği, gördüğü yoğun ilgi üzerine geçen yıl genişletildi. Geçen sezon İstanbul'daki mekanlarda İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 5 Ekim 2025'e kadar süren uygulama; yoğun talep nedeniyle Efes ve Side'de 2 Kasım 2025 tarihine kadar uzatılmış, Galata Kulesi'nde ise yıl boyunca kesintisiz devam etmişti.