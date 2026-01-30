Dünya genelinde milyonlarca insanı yakından ilgilendiren yeni bir bilimsel çalışma, geç saatlere kadar ayakta kalan ve "gece kuşu" olarak tanımlanan bireylerin sağlık durumuna dair çarpıcı veriler sundu.

Araştırma sonuçları, sirkadiyen ritmin bozulmasının sadece yorgunluğa değil, doğrudan ölümcül kalp damar hastalıklarına zemin hazırladığını kanıtladı.

GENETİK MİRAS MI, SAĞLIK RİSKİ Mİ?

İngiltere merkezli UK Biobank verileri üzerinde yapılan kapsamlı incelemeler, geç saatlerde aktif olan kişilerin tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve obeziteye daha yatkın olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, bu bireylerin metabolik süreçlerinin doğal gün ışığı döngüsüyle çatışması sonucunda damar yapılarının daha hızlı deforme olduğunu kaydetti.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARILAR

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Harvard Tıp Fakültesi Uyarı Tıbbı Bölümü'nden Prof. Dr. Charles Czeisler, biyolojik saatin ihmal edilmesinin bedelini şu sözlerle aktardı:

"Vücudun iç saati ile dış dünyanın talepleri arasındaki uyumsuzluk, sistemik inflamasyonu tetikledi. Bu durum, koroner arterlerde plak oluşumunu hızlandırarak kalp krizi riskini doğrudan yukarı çekti."

Chicago Northwestern Üniversitesi'nden Doç. Dr. Kristen Knutson ise yürüttüğü çalışmalarda, gece kuşlarının erken kalkanlara göre %10 daha fazla ölüm riski taşıdığını belirledi.

Knutson, bu riskin temelinde yatan sebebin sadece uyku süresi değil, uykunun zamanlaması olduğunu ifade etti. Uzman, biyolojik ritmi zorlamanın hormonal dengesizliğe yol açarak kan basıncını kontrolsüz şekilde yükselttiğini vurguladı.

İNME RİSKİ VE METABOLİK ÇÖKÜŞ

Araştırma, gece geç saatlere kadar ışığa maruz kalmanın melatonin hormonunu baskıladığını ve bunun sonucunda damar sertliğinin (ateroskleroz) oluştuğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, gece kuşlarının daha az fiziksel aktivite yapma ve sağlıksız beslenme eğiliminde olmalarının da inme riskini tetikleyen ikincil faktörler olduğunu dile getirdi.