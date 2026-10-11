Yeniçağ Gazetesi
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Gece görünüp sabah kayboluyorlardı: 'Hayalet' vurgun son buldu

İstanbul'un 5 ilçesinde park halindeki lüks otomobilleri hedef alarak 'hayalet ekran' olarak bilinen elektronik donanımları çalan 2 şüpheli, polisin filmleri aratmayan takibi sonucu yakalandı

Kaynak: DHA
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Gece görünüp sabah kayboluyorlardı: 'Hayalet' vurgun son buldu - Resim: 1

İstanbul’da park halindeki otomobillerin ‘hayalet ekran’ olarak bilinen elektronik donanımlarını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobillerden hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Gece görünüp sabah kayboluyorlardı: 'Hayalet' vurgun son buldu - Resim: 2

Başakşehir, Sultangazi, Bayrampaşa, Küçükçekmece ve Arnavutköy'de art arda meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Gece görünüp sabah kayboluyorlardı: 'Hayalet' vurgun son buldu - Resim: 3

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi.

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Gece görünüp sabah kayboluyorlardı: 'Hayalet' vurgun son buldu - Resim: 4

Görüntülerde, park halindeki otomobillerin yanına araç ile yaklaşan şüphelilerin, dakikalar içinde hırsızlık yaparak kaçtıkları görüldü.

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Gece görünüp sabah kayboluyorlardı: 'Hayalet' vurgun son buldu - Resim: 5

Ekipler, görüntüleri inceleyerek önce şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını, ardından içindeki kişilerin kimliklerini tespit etti. A.T. (27) ile M.C.Y. (25), düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Gece görünüp sabah kayboluyorlardı: 'Hayalet' vurgun son buldu - Resim: 6

Şüphelilerin daha önceden 8’er suç kaydı olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerin, 7 otomobilin ‘hayalet ekran’ olarak bilinen elektronik donanımlarını çalarak sattıkları belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Gece görünüp sabah kayboluyorlardı: 'Hayalet' vurgun son buldu - Resim: 7
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Gece görünüp sabah kayboluyorlardı: 'Hayalet' vurgun son buldu - Resim: 8
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