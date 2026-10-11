Gece görünüp sabah kayboluyorlardı: 'Hayalet' vurgun son buldu

Şüphelilerin daha önceden 8’er suç kaydı olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerin, 7 otomobilin ‘hayalet ekran’ olarak bilinen elektronik donanımlarını çalarak sattıkları belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.