Antalya Serik'te 25 yaşındaki Ahmet B. isimli şüpheli ile Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Ahmet B. yanında bulunan tabanca ile ateş ederek Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran'ı çeşitli yerlerinden vurdu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Bilgin Korkut ve Oğuz Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Emre Savran ise ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KENDİSİ TESLİM OLDU

Şüpheli Ahmet B. ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Cenazeler cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayı haber alarak gelen hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

KATİLLERİNİ KENDİLERİ DURDURMUŞLAR

Olayda ölen Bilgin Korkut'un Serik'te inşaat mühendisi olduğu öğrenilirken, Emre Savran'ın güvenlik görevlisi, Oğuz Avcı'nın ise inşaat ustası olduğu öğrenildi. Olayın 3 arkadaşın birlikte olduğu sırada yoldan aracı ile geçen şüpheli Ahmet B.'yi durdurdukları ve aralarında çıkan tartışma sonrasında olayın yaşandığı iddia edildi.