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Çinghay eyaletinde kurulan santral; 900 megavatlık fotovoltaik güneş panelleri ile 100 megavatlık yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) sistemini aynı altyapıda buluşturuyor. Tesis bünyesindeki 219 metre yüksekliğindeki kule ve etrafına yerleştirilen 10 binden fazla hareketli ayna, güneş ışınlarını tek bir noktada toplayarak erimiş tuzu ısıtıyor. Depolanan bu yüksek ısı, havanın karardığı zamanlarda buhar türbinlerini çalıştırarak kesintisiz elektrik üretimi sağlıyor.

FAZLA ELEKTRİK ISAYA DÖNÜŞTÜRÜLEREK DEPOLANIYOR

Santralin en dikkat çeken yönü, güneşli saatlerde panellerden elde edilen fazla elektriğin 20 megavatlık erimiş tuz ısıtıcısı sayesinde ısıya çevrilmesi oldu. Bu yöntem, yenilenebilir enerjinin en büyük problemlerinden biri olan hava koşullarına bağlı kesintileri ortadan kaldırıyor. Yıllık yaklaşık 830 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki tesisin, her yıl milyonlarca ton karbondioksit emisyonunun önüne geçmesi bekleniyor.