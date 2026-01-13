Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir gecekondunun giriş katında çıkan yangın ölümle sonuçlandı. Yangında, evde bulunan bir kişi yaşamını yitirirken, üst katta oturan ev sahibi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.45 sıralarında Yeşildere Mahallesi 2864 Sokak’ta meydana geldi. Dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evin bir odasında yanan kanepeyi söndürdü.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Yangın sırasında kanepenin üzerinde hareketsiz halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği henüz tespit edilemeyen ve kiracı olduğu öğrenilen 60’lı yaşlardaki kişinin cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üst katta yaşayan 67 yaşındaki ev sahibi ise dumandan etkilenmesi nedeniyle ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.