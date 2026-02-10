Gece çamaşır makinesi çalıştırmak tasarruf sağlıyor mu?

Elektrik giderlerini azaltmak isteyenlerin en sık başvurduğu yöntemlerden biri makineleri gece kullanmak. Bu durum, sanıldığı gibi tüm aboneler için geçerli bir kural değil. Asıl belirleyici olan, elektrik faturanızda hangi tarifenin tanımlı olduğu.