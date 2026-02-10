Elektrik giderlerini azaltmak isteyenlerin en sık başvurduğu yöntemlerden biri makineleri gece kullanmak. Bu durum, sanıldığı gibi tüm aboneler için geçerli bir kural değil. Asıl belirleyici olan, elektrik faturanızda hangi tarifenin tanımlı olduğu.
Gece çamaşır makinesi çalıştırmak tasarruf sağlıyor mu?
“Gece çalıştır, az öde” düşüncesi yıllardır kulaktan kulağa dolaşıyor. Bu yüzden pek çok kişi, elektrik faturası düşsün diye çamaşır ve bulaşık makinesini gecenin bir yarısı çalıştırmayı alışkanlık haline getirmiş durumda. Peki gerçekten bu alışkanlık işe yarıyor mu?Derleyen: Hande Karacan
Eğer aboneliğiniz tek zamanlı tarife ise, makineyi sabaha karşı 03.00’te ya da öğlen 13.00’te çalıştırmanız arasında ücret açısından hiçbir fark bulunmuyor. Yani birçok kullanıcı, tarife detaylarını incelemeden geceleri boşuna fedakârlık yapıyor.
Üç Zamanlı Tarife Nedir?
Gerçek anlamda tasarruf sağlamak isteyenlerin ilk yapması gereken şey, faturalarındaki tarife türünü kontrol etmek. Üç zamanlı tarifede gün üç farklı dilime ayrılır:
Gündüz: 06.00 – 17.00
Puant: 17.00 – 22.00
Gece: 22.00 – 06.00
Bu sistemde en pahalı elektrik puant saatlerinde, en ucuz elektrik ise gece saatlerinde tüketilir. Tek zamanlı tarifedeyseniz, elektriği günün hangi saatinde kullandığınız faturayı etkilemez.
TASARRUFUN ANAHTARI SAATTE DEĞİL, PROGRAMDA
Asıl tasarruf, saati kollamaktan çok makinenin nasıl kullanıldığıyla ilgilidir. Günümüzde birçok beyaz eşya, “Eco” (ekonomik) program seçeneği sunuyor. Bu programlar daha uzun sürse de su ve elektrik tüketimini minimum seviyede tutacak şekilde tasarlanmıştır. Günün hangi saatinde çalıştırılırsa çalıştırılsın, ekonomik programlar faturanıza doğrudan olumlu yansır.
SADECE GECEYE BEL BAĞLAMAYIN
Makineyi gece çalıştırmanın dışında, elektrik tüketimini ciddi şekilde etkileyen başka unsurlar da var:
Doğru kapasite kullanımı: Makineyi ne gereğinden fazla doldurmak ne de yarı boş çalıştırmak verimli değildir. Önerilen kapasite, en ideal tüketimi sağlar.
Düşük sıcaklık tercihi: Yüksek ısı, enerjinin büyük bölümünün suyu ısıtmaya gitmesine neden olur. 30–40 derece çoğu zaman yeterli temizlik sağlar ve faturayı korur.
Bakım ve temizlik: Temiz filtreler ve düzenli bakım, cihazın daha az zorlanarak çalışmasını ve gereksiz enerji harcamamasını sağlar.
Güvenliği Unutmayın
Uzmanlar, makinelerin gece boyunca gözetimsiz çalıştırılmasının su sızıntısı veya elektrik arızası gibi riskleri artırabileceği konusunda uyarıyor. Tasarruf etmeye çalışırken ev güvenliğini tehlikeye atmamak büyük önem taşıyor.