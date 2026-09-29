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Kaynak: İHA

Kentte birkaç gündür aralıklarla devam eden yağış, gece saatlerinde etkisini daha da artırdı. Akçakoca’da fırtınanın da etkili olması özellikle balıkçılara zor anlar yaşatırken, Esmahanım köyünde bazı evlerde su baskını meydana geldi.

Evlerine su giren vatandaşlar, eşyalarını zarar görmeden kurtarabilmek amacıyla çalışma yaptı. Bölgede herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, su baskınlarının maddi hasara yol açtığı belirtildi.

DERELERDE SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Düzce’de iki gündür belirli aralıklarla etkili olan yağışların ardından Büyük Melen Çayı’ndaki su miktarı da arttı. Bölgede yağışın etkileri takip edilirken, su seviyesindeki yükseliş dikkat çekti.