Son yıllarda yapılan epidemiyolojik çalışmalar, beslenme saati ile kardiyovasküler hastalıklar arasındaki doğrudan bağı gün yüzüne çıkardı.

Gece geç saatlerde yemek yeme alışkanlığının, vücudun biyolojik saati olarak bilinen sirkadiyen ritmi sekteye uğrattığı ve bu durumun kan basıncı regülasyonunu bozduğu saptandı. Özellikle uyku öncesi tüketilen yüksek karbonhidratlı gıdaların, gece boyunca düşmesi gereken kan basıncının yüksek seyretmesine neden olduğu gözlemlendi.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARILAR

Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi’nden Kardiyolog Dr. Nour Makarem, konuya ilişkin yürüttüğü geniş kapsamlı çalışmada çarpıcı bulgulara ulaştı.

Dr. Makarem, akşam saat 18:00'den sonra alınan yüksek kalori miktarının, kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini şu sözlerle ifade etti:

"Akşam yemeğinden sonra tüketilen her ek kalori, doğrudan daha yüksek tansiyon ve daha yüksek vücut kitle indeksi ile ilişkilendirildi. Vücudumuz geceleri glikozu işlemek üzere programlanmadığından, bu saatlerdeki atıştırmalıklar metabolik bir kaosa yol açtı."

Amerikan Kalp Derneği (AHA) bünyesinde araştırmalar yürüten ve sirkadiyen tıp alanında uzman olan Dr. Satchin Panda, biyolojik zamanlamanın önemine dikkat çekti.

Dr. Panda, beslenmenin günün aydınlık saatleriyle sınırlandırılması gerektiğini belirterek, geç saatlerdeki atıştırmalıkların insülin direncini tetiklediğini ve damar yapısını bozduğunu vurguladı.

METABOLİK SENDROM VE DAMAR SERTLİĞİ RİSKİ

Bilimsel dergilerde yayımlanan güncel araştırmalar, gece atıştırmalıklarının sadece kilo alımına değil, aynı zamanda kanda bulunan trigliserid seviyelerinin yükselmesine de yol açtığını kaydetti. Bu durumun uzun vadede arterlerde plak oluşumunu hızlandırdığı ve kalp krizi riskini önemli ölçüde artırdığı belirtildi.

Uzmanlar, akşam yemeği ile uyku arasında en az 3 saatlik bir boşluk bırakılmasının hayati önem taşıdığını dile getirdi.