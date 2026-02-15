Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir ahırdan 19 koyun çalındı. Olay, Hayriye Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Hüseyin Tura, hayvanlarına yem vermek için ahıra gittiğinde koyunlarının yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Tura, 4 kişinin koyunları ahırdan çıkararak götürdüğünü belirledi.

Durumu polis ekiplerine bildiren Tura, çalınan hayvanlarının bulunmasını isterken, ekipler hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için inceleme başlattı.