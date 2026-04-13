Gece 03.00’te uyanıyorsanız tesadüf değil: Uyku bölünmelerini bitiren 90 saniyelik etkili yöntem
Gece saat 03.00 civarında aniden uyanmak çoğu insanın yaşadığı sıradan bir durum gibi görünse de aslında bedenin biyolojik ritmiyle yakından ilişkili bir süreç.Derleyen: Cansu İşcan
Modern yaşamın getirdiği stres, düzensiz uyku alışkanlıkları ve zihinsel yoğunluk, bu saatlerde uyanmaları daha belirgin hale getirir. Asıl sorun uyanmak değil, yeniden uykuya dönememektir. İşte tam bu noktada devreye giren kısa ama etkili 90 saniyelik yöntemler, kesintisiz uykuya geri dönüşü kolaylaştırabilir.
Bu yaklaşımın merkezinde yer alan en etkili yöntemlerden biri, Dr. Andrew Weil tarafından bilinen 4-7-8 nefes tekniğidir. Gece uyanıldığında zihne dolan endişeli düşünceler kortizol seviyesini artırarak uyanıklığı pekiştirir.
4 saniye nefes almak, 7 saniye nefesi tutmak ve 8 saniyede yavaşça vermek; sinir sistemini sakinleştirir ve vücudu gevşeme durumuna geçirir. Bu ritim, beynin stres tepkisini azaltarak uykuya dönüşü hızlandırır.
Bir diğer önemli adım ise zihni gereksiz düşünce döngüsünden uzaklaştırmaktır. “Bilişsel karıştırma” olarak bilinen teknikte, birbiriyle bağlantısız kelimeler veya görüntüler zihinde canlandırılır. Örneğin; sandalye, yağmur, kalem, bulut gibi alakasız kelimeler…
Beyin bu düzensiz akışı takip etmeye çalışırken kontrolcü düşünce yapısını bırakır ve doğal olarak uykuya geçiş kolaylaşır.
Bu süreçte yapılan en büyük hatalardan biri telefona bakmaktır. Ekran ışığı, özellikle mavi ışık, melatonin üretimini baskılayarak beynin uyanık kalmasına neden olur.
Aynı şekilde sürekli saat kontrolü yapmak da zihni alarma geçirir ve uykuya dönüşü zorlaştırır. Bunun yerine karanlık ve serin bir ortamda sadece nefese odaklanmak en etkili yaklaşımdır.
Mevsimsel geçişlerin yaşandığı dönemlerde, özellikle ilkbahar aylarında, uyku düzeni daha hassas hale gelebilir. Akşam saatlerinde hafif bitki çayları veya magnezyum açısından zengin besinler tercih etmek uyku kalitesini destekleyebilir.
Unutulmamalıdır ki kaliteli uyku sadece yatakta geçirilen süre değil, zihnin ne kadar sakin kalabildiğiyle de ilgilidir. Bu 90 saniyelik basit ama etkili rutin düzenli hale getirildiğinde, sabahları daha dinç ve enerjik uyanmak mümkündür.