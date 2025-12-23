Özlü sözlerle arası pek iyi olan biri değilimdir esasında.

Ama uzun yıllar önce, öne çıkmış bir söz dizimi, izlediğim bir tiyatro oyunu ile kendini hatırlattı.

Sözü çok net hatırlamamakla birlikte, özü sevdiklerimizi kaybetmeden önce gereken değeri göstermek üzerine idi.

Hatırımda kaldığı kadarı ile de;

“Sevdiğinizi söylemek için geç kalmayın. Yoksa bunu söylemek için fırsatınız olmayabilir.” türevinde bir söz dizimi idi.

Pervin Ünalp’in kaleme aldığı, Nihat Alpteki rejisinde sahneye taşınan “Geç Kalanlar” adlı oyun, bireyin, ikili ilişkilerde ortak dil oluşturmak ve empati dediğimiz duygu paylaşımı konusunda hassasiyetleri koruma gerekliliğini, hüzünlü bir anlatı üzerinden izleyiciye aktarıyor.

Ana fikir ve öyküleştirilme o kadar gerçek bir noktadan yola çıkıyor ki oyunda izleyicinin bağ kurmaması neredeyse imkânsız. Çünkü o kadar insani, o kadar tanıdık ve o kadar yaşanılması olası.

Kitabın çok ortasından aşırı gerçekçi bir önerme.

Ünalp’in bu metninde kullandığı çıkış noktası, ulusal kodlara indirgenemeyecek kadar uluslararası ortak bir iletişim sorunu. Kısaca, bu çıkış noktasından üretilen edebi anlatı, yeryüzünün herhangi bir noktasında aynı histe izleyicilerini buluşturabilecek güce sahip. Bu anlatının farklı coğrafyalarda, farklı dillerde çınlama fikri bile hem yazar adına hem de Türk edebiyatı adına heyecan verici.

Öncelikli olarak, Nihat Alpteki’nin kuyumcu hassasiyeti ile metni gün ışığına çıkararak sahnelerimize kazandırması oldukça değerli. Pek çok Türk oyun yazarının kaleme aldığı tiyatro metinleri ya resmi bir arşivde ya da kişisel bilgisayarlarda öylece keşfedilmek için sırasını beklerken, Alpteki’nin Türk yazar seçimi daha fazla anlam kazanıyor.

Oyunu ilk kez Kasım 2016’da, İstanbul BB Şehir Tiyatroları yapımı olarak izlemiştim. O zaman da oyunun yönetmenliğini Alpteki üstlenmişti. 23 Kasım 2016 tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde ilk gösterimini (prömiyer) yapan oyunun o zaman ki kadrosunda; Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman ve Zafer Kırşan rol almıştı.

Oyun, usta yönetmen için oldukça özel bir noktada olsa gerek ki, aradan geçen 10 yılın ardından özel bir oluşum çatısı altında yeniden izleyicilerle buluşma fırsatını yakalamış durumda. Oyuncu kadrosunun sil baştan oluşturulduğu yapımda; Çiçek Dilligil, Ece Özdikici, Ümit Erlim ve Tuba Oral karşımıza çıkıyor.

Oyun öncesi yönetmen ile gerçekleştirdiğimiz kısa sohbette, metnin kendisinde oluşturduğu özel yeri ve sahneleme sürecini paylaştı. Önceki reji yaklaşımına neredeyse hiç dokunmadığını ve ekibin enerjisi ile kendini yeniden var ettiğini açıkladı.

Sanat Organizasyon 39 adı altında ikinci yapımlarına imza atan yapım ekibi uzun soluklu bir yolculuğun henüz başında. Oyunun yaratıcı ve teknik tarafına geldiğimizde ise;

Erdem Doğan’ın yapımcılığını üstlendiği yapımın koordinatörlüğünü Mustafa İri üstleniyor.

Pervin Ünalp’in kalemi, Özge Ökten’in dramaturgisi, Nihat Alpteki rejisinde buluşuyor.

Sahne ve kostüm tasarımda Emra Albayrak Şahin, ışık tasarımda Murat Selçuk, efekt tasarımda Metin Küçükyılmaz ve oyun müziklerinde Deniz Noyan imzası bulunuyor.

Özge Ökten, Emra Albayrak Şahin, Deniz Noyan, Murat Selçuk ve Metin Küçükyılmaz, İstanbul BB Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen ilk yapımda da yönetmenle birlikte çalışmıştı.

Tüm oyuncuların görevini hakkı ile yaptığının altını kalınca çizerek Çiçek Dilligil için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Dilligil, oyuncu bir ailenin genetik mirasını taşıyor. ‘Genetik aktarım’ kavramının tamamen gerçek bir tanımlama olduğunun ispatı. Doğal oyunculuk yeteneği, üstüne giydiği her karakterle özdeşleşmesi, sözsüz alanlarda dahi kaybetmediği yüksek oyun konsantrasyonu övgüye değer. Çok özel bir oyuncu.

Sürpriz sonlu yapımlara ilgi duyanlar için kaçırılmaması gereken bir oyun.

Oyun izleyicisini, bir terapi seansına ve umut dolu bir yüzleşmeye davet ediyor!

İki Perde, 100 dakika

Trajedi - Dram