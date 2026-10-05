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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze'nin kırsal mahallelerindeki mezarlıklarda düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Hatipler, Pelitli, Denizli ve Kargalı'daki mezarlıklarda yürütülen çalışmalarla alanların bakım ve temizliği yapıldı.

Çalışmalar sırasında mezarlıklardaki yabani otlar ve diri örtüler temizlenirken çevre düzenlemeleri de gerçekleştirildi. Pelitli Mahallesi Mezarlığı'nda ise yeni defin alanları oluşturuldu ve mezarlığın sınır bölümüne tel örgü çekildi.

Denizli Mahallesi'nde bulunan iki mezarlıkta ot biçme ve temizlik çalışmaları yürütüldü. Kargalı'daki mezarlıklarda ise kuru ağaçlar ile tehlike oluşturabilecek dallar budandı. Kabirlerin çevresindeki temizlik çalışmalarının yanı sıra mezarlık içerisindeki yolların bakım ve onarımı da yapıldı.