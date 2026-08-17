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Kaynak: AA

D-100 kara yolunun Kocaeli geçişi Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde trafik kazası meydana geldi. Ankara yönünde seyir halinde olan M.N.Ö. yönetimindeki 41 VA 404 plakalı tır ile K.D. idaresindeki 34 HCB 756 plakalı SUV henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlardaki sürücü K.D. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan D.D. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralılardan sürücü K.D.'yi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Araçtaki diğer yaralı D.D.'nin tedavisi ise olay yerinde hazır bekletilen ambulansta gerçekleştirildi.

TRAFİK ARAÇLARIN ÇEKİLMESİYLE NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Bölgede oluşan araç kuyruğu, kazaya karışan tır ve SUV'un çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından yerini normal seyrine bıraktı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.