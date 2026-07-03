Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki Beratcan Başboğa hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. E.K. ve S.K.'nin tabancayla ateş açması sonucu Beratcan Başboğa ve Y.B. (20) yaralandı. Silahtan çıkan kurşunlar yoldan geçen M.K.'ye (45) de isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Beratcan Başboğa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada S.K., F.K., C.A., Ö.K., E.K. ve Y.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.K., F.K., E.K. ve Ö.K. “kasten öldürme” ve “yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.A. ve Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.