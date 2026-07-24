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Kaynak: İHA

Yangın, saat 14.00 sıralarında Barış Mahallesi Cam Blokları mevkisindeki bir binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen sebeple başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede çatının büyük bölümünü etkisi altına alan alevler, çevrede endişeye yol açtı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı.