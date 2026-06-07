Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer alan Akse Sapağı mevkisinde, geçen yıl meydana gelen ve büyük üzüntüye yol açan bina çökmesi hadisesinin ardından bölgedeki riskli yapıların tahliyesi ve güvenli hale getirilmesi için somut adımlar atılıyor. Kamu kurumları ile üniversitelerin ortaklaşa yürüttüğü teknik incelemelerin sonucunda tehlike arz ettiği tespit edilen 22 binanın yıkım işlemlerine başlandı.

BÖLGE TAMAMEN GÜVENLİ YAPILARA KAVUŞACAK

Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada sürece dair önemli detaylar paylaştı. Akse Sapağı'nda geçen yıl yaşanan elim olaydan sonra kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdiklerini belirten Büyükgöz, hak sahipleriyle tam bir mutabakat sağlandığını vurguladı.

Belediye Başkanı Büyükgöz, mülkiyet sahiplerinin binalarını yenilerken devlet desteklerinden de faydalandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bölgede uzlaşma sağlamadığımız hiçbir bina kalmadı. Hak sahiplerimizden bazıları yüzde 0,69 oranlı uygun finansman desteğiyle, bazıları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla, bazıları ise kendi öz kaynaklarıyla yenileme sürecini yürütecek. Gebze Belediyesi olarak bugüne kadar vatandaşlarımıza her konuda öncülük ve mihmandarlık ettik. Akse Sapağı'nda bir süre daha inşaat hareketliliği devam edecek; ancak sürecin sonunda burada nezih, depreme dayanıklı, sağlam ve sürdürülebilir binalar yükselecek."

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim 2025 tarihinde 7 katlı Arslan Apartmanı aniden çökmüş ve bölgede büyük bir arama-kurtarma faaliyeti başlatılmıştı. Yaşanan feci olayda aynı aileden anne Emine, baba Levent, 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmişti. Ailenin diğer ferdi olan 18 yaşındaki Dilara Bilir ise ekiplerin 8 saat süren yoğun gayretleri neticesinde enkaz altından sağ olarak kurtarılmıştı.