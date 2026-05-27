Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan 7 katlı bir bina, kolon ve kirişlerinden ses geldiği iddiası üzerine tedbir amacıyla boşaltıldı.
Olay, Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi’nde meydana geldi. İçerisinde 22 daire ve 8 iş yerinin bulunduğu binada yaşayan bazı vatandaşlar, yapıdan gelen sesler nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
AFAD EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinin ardından bina güvenlik amacıyla tahliye edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen AFAD ekiplerinin binadaki teknik incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.