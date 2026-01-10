Dünya genelinde milyonlarca anne adayının fiziksel semptomlar nedeniyle "hasta" psikolojisine girmesi, tıp dünyasının gündemine taşındı.

Modern obstetrik çalışmaları, gebelik sürecindeki hormonal ve yapısal dönüşümlerin birer patoloji değil, neslin devamı için kurgulanmış birer evrimsel başarı olduğunu ortaya koydu.

BİYOLOJİK DÖNÜŞÜMÜN BİLİMSEL TEMELİ

Hamilelik süreci, kadın vücudunda kan hacminin %50 oranında artması, kalp atış hızının yükselmesi ve iskelet sisteminin yeniden hizalanması gibi radikal değişiklikleri beraberinde getirdi.

Geçmişte bu değişimler sıklıkla tedavi edilmesi gereken şikayetler olarak görülürken, güncel araştırmalar bu durumun fetüsün gelişimi için optimize edilmiş bir "süper mekanizma" olduğunu kanıtladı.

Özellikle omurganın bel bölgesindeki kavisin (lordoz) artması, ağırlık merkezini dengeleyerek anne adayının hareket kabiliyetini korumasına imkan tanıdı.

UZMANLARDAN "DOĞAL SÜREÇ" VURGUSU

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Harvard Tıp Fakültesi’nden Kadın Doğum Uzmanı Dr. Keeve Nachman, gebeliğin bir hastalık kategorisine alınmasının psikolojik açıdan olumsuz sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti.

Nachman, "Bedenin bu dönemde gösterdiği tepkiler, sistemin iflası değil, tam aksine en yüksek verimle çalışmasıdır. Mide bulantısından eklem gevşemesine kadar her belirti, bebeğin gelişimi ve doğumun kolaylaşması için programlanmış birer aşamadır" şeklinde ifade etti.

Oxford Üniversitesi Evrimsel Antropoloji Bölümü’nden Dr. Anna Machin ise sürecin biyolojik derinliğine değindi.

Machin, "Gebelik, memeli türünün en karmaşık ve başarılı adaptasyon örneğidir. Vücudun kimyası, yeni bir yaşamı desteklemek üzere kendini baştan aşağı revize etti. Bu durumu bir hastalık gibi tedavi etmeye çalışmak, biyolojik gerçekliğe aykırıdır" sözleriyle süreci tanımladı.

PSİKOLOJİK BARİYERLER AŞILMALI

Uzmanlar, toplumda yerleşmiş olan "gebe kadın hastadır" algısının, anne adaylarında kaygı düzeyini artırdığını belirtti.

Bilimsel veriler ışığında, fiziksel zorlukların birer fonksiyonel değişim olarak kabul edilmesinin, doğum sonrası iyileşme sürecini de hızlandırdığı gözlemlendi.