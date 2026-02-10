Dünya genelinde artış gösteren gestasyonel diyabet vakaları, modern gebelik takibinin en kritik başlıklarından biri haline dönüştü.

Bilimsel veriler, şeker yükleme testinin sadece anneyi değil, bebeğin tüm yaşam döngüsünü koruma altına aldığını kanıtladı.

GÖRÜNMEZ RİSK: GESTASYONEL DİYABET

Hamilelik döneminde ortaya çıkan ve genellikle doğumdan sonra düzelen gestasyonel diyabet (GDM), dünya genelindeki gebeliklerin yaklaşık %15'ini etkilediği kaydedildi.

Birçok anne adayı semptom göstermediği için bu durum "sessiz risk" olarak tanımlandı.

Yapılan son araştırmalar, kontrol altına alınmayan yüksek kan şekerinin; iri bebek (makrozomi), erken doğum ve ilerleyen yıllarda hem anne hem çocukta Tip 2 diyabet riskini %50 oranında artırdığını ortaya koydu.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan Harvard Tıp Fakültesi'nden Endokrinolog Dr. Florence Brown, gebelikte şeker yükleme testinin vazgeçilmez bir prosedür olduğunu vurguladı.

Dr. Brown, "Bu testten kaçınmak, karanlıkta yol yürümeye benzer. Testin bebeğe zarar verdiğine dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmadığı gibi, tam aksine tanı konulmamış bir diyabetin bebekteki metabolik hasarı kalıcı olabilir" ifadelerini kullandı.

Mayo Clinic Kadın Sağlığı Bölümü'nden Dr. Elizabeth Stewart ise şeker yükleme testinin zamanlamasına dikkat çekti.

Dr. Stewart, "24. ve 28. haftalar arasında yapılan taramalar, plasenta hormonlarının insülin direncini zirveye çıkardığı anı yakalamamıza olanak tanıdı. Bu sayede diyet ve gerektiğinde tedavi ile komplikasyon oranlarını %70 seviyesinde düşürdük" şeklinde konuştu.

BİLİMSEL VERİLER NE DEDİ?

New England Journal of Medicine (NEJM) üzerinden yayımlanan kapsamlı bir çalışma, hafif düzeydeki hipergliseminin bile tedavi edilmesinin, perinatal ölüm ve ciddi yaralanma risklerini anlamlı derecede azalttığını belgeledi.

Uzmanlar, "şeker yüklemesinin zararlı olduğu" yönündeki dezenformasyonun, dünya genelinde önlenebilir doğum komplikasyonlarında artışa neden olduğuna işaret etti.