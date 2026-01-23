Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Perinatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Coşkun Ümit, gebelerin influenza enfeksiyonunda hekim önerisi dışında ilaç kullanmaması gerektiğini vurguladı.Hastane Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nden Uzm. Dr. Coşkun Ümit, influenza virüsüne yakalanan hamilelere yönelik tedavi ve korunma konusunda önemli uyarılar yaptı. Ümit, “Gebelikteki fizyolojik değişimler influenza virüsünün daha şiddetli ve tehlikeli hale gelmesine yol açıyor; bu durum anne ve fetüs hayatını riske atabiliyor” dedi.

Gebelikte hastalığın ağır geçmesinin nedenlerini açıklayan Ümit, “Fetüsün baskısıyla diyaframın yukarı kayması akciğer kapasitesini düşürüyor. Bağışıklık sistemindeki değişiklikler ve kalbin kan pompalama hacminin artmasıyla oksijen ihtiyacı yükseliyor. Bu nedenle sıradan bir grip ya da soğuk algınlığı gebelerde çok daha ciddi seyredebiliyor ve genellikle ayakta atlatılan influenza gebelerde ağır tablolara dönüşebiliyor” şeklinde konuştu.

İnfluenza virüsünün gebelikteki risklerine dikkat çeken Ümit sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anne karnındaki bebek ilk haftalarda virüsle karşılaşırsa yarık damak-dudak, nöral tüp defektleri, kuyruk sokumu açıklığı gibi ateş kaynaklı doğumsal anomaliler oluşabiliyor. Ayrıca erken doğum riski, düşük doğum ağırlığı, intrauterin gelişme geriliği ve hatta fetal kayıp gibi istenmeyen ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Annelerde ise bilinç bulanıklığı, inatçı öksürük, sürekli ateş, titreme, aşırı terleme ve bazı durumlarda yoğun bakım gereksinimi ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden influenzayı gebelikte asla hafife almamalı, önlemleri eksiksiz uygulamalıyız.”

Hamilelerin korunması için önerilerde bulunan Ümit, şu ifadeleri kullandı:

“İnfluenza klasik soğuk algınlığı belirtileriyle kendini gösterir: öksürük, ateş, boğaz ağrısı ve yanması, burun tıkanıklığı-akıntısı, terleme, inatçı ateş. Hastaneye başvurulması gereken durumlar ise aşırı halsizlik, kırgınlık ve yaygın kas ağrısıdır. Gebelikte ilaç kullanımı çok hassastır; bazı ilaçlar bebeğe zarar verebiliyor. Bu nedenle doktor tavsiyesi olmadan, kulaktan dolma bilgilerle kesinlikle ilaç alınmamalı. Yalnızca sağlık kurumlarında hekim tarafından reçete edilen ilaçlar kullanılmalı. Grip aşısını özellikle eylül-nisan ayları arasında, gebeliğin hangi döneminde olursa olsun mutlaka yaptırmalıyız. Grip aşısı bebeğe hiçbir zarar vermez; ilk, ikinci ve üçüncü trimesterde güvenle uygulanabilir. Anne korunurken bebek de korunur çünkü oluşan antikorlar plasenta yoluyla fetüse geçer. Bu avantaj emzirme döneminde de devam eder; antikorlar anne sütüyle bebeğe ulaşır ve özellikle ilk altı ayda bebeğin en hassas olduğu dönemde koruma sağlar. Aşı sadece anneyi değil, yenidoğanı da güvence altına alır.”

Ümit, acil durumlar dışında izolasyonun önemini belirterek, “Gebelikte güvenilirliği kanıtlanmış antiviral ilaçlar kullanılabiliyor. Maske takılması şart; grip belirtileri olan kişiler mümkünse dışarı çıkmamalı, acil durum yoksa kendilerini izole etmeli” dedi.