Özel Ümit Hastanesi’nde görev yapan Diyetisyen Şükriye Eral, gebelikte beslenme planının anne adayının günlük yaşam düzeni, çalışma saatleri ve alışkanlıkları dikkate alınarak kişiye özel şekilde hazırlanması gerektiğini vurguladı. Özellikle gece çalışan, vardiyalı sistemde yer alan ya da gün içi rutini farklı olan gebelerde katı saat kısıtlamalarının istenen sonucu vermeyebileceğini belirten Eral, her bireyin ihtiyaçlarının farklı olduğunu ve bu nedenle standart bir “gece yememek” kuralının herkese uygulanmadığını söyledi.

Gece meyve tüketimi uygun mu?

Geç saatlerde besin seçimi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Eral, meyve tüketiminin dikkatli ele alınması gerektiğini belirtti. Gece saatlerinde tüketilen meyvenin bazı kişilerde açlık hissini artırabileceğini ifade eden Eral, bu nedenle bu saatlerde daha uzun süre tokluk sağlayan alternatiflerin tercih edilmesinin daha uygun olabileceğini dile getirdi.

Gece açlık yaşayan anne adayları için süt, yoğurt ve ayran gibi süt grubu besinlerin iyi bir seçenek olabileceğini söyleyen Eral, yaklaşık bir su bardağı kadar süt veya süt ürününün gece boyunca tokluk hissine katkı sağlayabileceğini aktardı.

Sağlıklı yağlar da tercih edilebilir

Bunun yanı sıra fındık, badem, ceviz ve yer fıstığı gibi yağlı tohumların da gece açlık durumlarında değerlendirilebileceğini belirten Eral, bu besinlerin hem tokluk süresini uzattığını hem de gebelik döneminde önemli olan sağlıklı yağ asitlerini içerdiğini söyledi.

Eral, süt grubu besinlerle birlikte bir avuç kadar kuruyemiş tüketiminin, gece boyunca açlık hissini azaltmaya ve ani açlık ataklarını önlemeye yardımcı olabileceğini de sözlerine ekledi.