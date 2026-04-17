Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından düzenlenen baskınlarda; 16 yıl 9 ay hapis cezası olan hırsızlık zanlısı N.N. ile bilişim sistemleri üzerinden banka dolandırıcılığı suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan N.T. gözaltına alındı. Yol kontrolü sırasında GBT sorgusuna takılan ve kendisini kamu görevlisi gibi tanıtarak dolandırıcılık yapmaktan aranan H.K. de polis ekiplerince yakalandı.

Adliyeye sevk edilen üç hükümlü, işlemlerinin ardından doğrudan cezaevine gönderildi.