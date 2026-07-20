Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, yeni nesil silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu kişilerin suç örgütlerine bilgi sızdırdığı iddiasıyla 12 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 27'si aktif kamu görevlisi 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, yeni nesil silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen bir soruşturmada, örgüt üyelerinin kamu görevlileri ile irtibat ve karşılıklı menfaat ilişkisine girdiği; bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bir kısım soruşturmalarda, örgüt yöneticilerinin ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden suç/aranma kaydı/ yakalama kaydı/kırmızı bülten/ araç şerhi/ gümrük geçişi gibi sorgulamalarla bilgi aldıklarının tespit edildiği anlaşılmakla; Örgüt hiyerarşisi içinde hareket eden ve suç örgütleri ile menfaat ilişkisi içerisinde bulundukları değerlendirilen 27 si farklı kurumlarda aktif kamu görevlisi, 50 şüpheli hakkında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne 20.07.2026 tarihinde gözaltı, (İstanbul, Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri illerinde belirlenen adreslerinde), arama ve elkoyma talimatı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan 50 şüphelinin sayısal dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Emekli memur sayısı: 2



Aktif memur sayısı: 27

- 16’sı gümrük memurudur.

- Bu kişilerden 1’i gümrük muhafaza müdür yardımcısıdır.

- 8’i polis memurudur.

- Bu kişilerden 1’i komiserdir.

- 3’ü adliye personelidir.

Özel sektör/vatandaş statüsündeki kişi sayısı: 21

- 2’si avukattır.

- 19’u avukat dışındaki diğer iş sahipleridir.

YENİÇAĞ DEFALARCA DUYURMUŞTU

Gazetemiz yazarı Fatih Ergin, "GBT çetesi IŞİD’i koruyor", "Yabancı teröristleri saklayan el" ve "AKP'li başkanın makam aracındaki suçlu" başlıklarıyla kaleme aldığı köşe yazılarında GBT çetelerinin yabancı uyruklu şuçluları nasıl koruduğunu ortaya koymuştu. Bugün düzenlenen operasyon sonrası yeni nesil suç örgütlerinin de kamu kurumlarındaki görevlilerden oluşan bu çeteden yararlandığı ortaya çıktı.