İsrail’in Gazze’ye yönelik 2 yıl boyunca süren saldırılarında 67 binin üzerinde sivil hayatını kaybederken milyonlarca sivil evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas’ı ‘tamamen bitirmek’ için düzenlediği saldırılarda sivilleri evlerinden adeta ‘sürgün’ ederken gerçekleşen saldırılar ‘soykırım’ seviyesine gelmişti.

İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ABD Başkanı Trump, çatışmaların sona ermesi için bir plan ortaya koydu. Söz konusu planın ilk aşamasında İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı. Ancak ateşkese rağmen İsrail’in Batı Şeria ve Gazze’deki saldırıları devam etti.

Ateşkesten aylar sonra ise Trump ikinci aşamaya geçildiğini duyurarak Gazze’nin yönetimi için ‘Barış Kurulu’ kurulduğunu duyurdu.

Kurulun başkanlığını ABD Başkanı Trump üstlenirken, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da olduğu 58 lidere davet gönderildi. Kurulun Birleşmiş Milletler’e alternatif bir yapıya dönüşmesi konusunda endişeler bulunurken Genel Sekreter Antonio Guterres’e davet gitmemesi dikkat çekti.

Trump’ın davet gönderdiği isimlerden Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un daveti kabul etmediği öğrenilirken Trump buna karşılık olarak yaptırım tehdidinde bulundu.

NETANYAHU DAVETİ KABUL ETTİ

Gazze’yi yönetecek kurulda yer alacak bir isim daha belli oldu. Buna göre Gazze’yi yerle bir eden ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıların yapılması için onay veren İsrail Başbakanı Netanyahu ‘Barış Kurulu’nda yer alacak. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun Trump’tan gelen daveti kabul ettiğini açıkladı. Açıklamada "Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetini kabul ettiğini ve dünya liderlerinden oluşacak Barış Kurulu'na üye olacağını açıkladı” ifadeleri yer aldı.

İSRAİL TÜRKİYE’NİN KURULDA OLMASINA KARŞI

İsrail, Türkiye’nin Gazze’nin yönetimi için kurulan kurulda olmasına karşı çıkıyor. İsrail basınında çıkan habere göre, Başbakan Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’yu telefonla arayarak Türkiye ve Katar’ın Barış Kurulu için davet almasına tepki gösterdi. İsrail yönetiminden bazı isimler de Türkiye’ye yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

HAKAN FİDAN YÜRÜTME KURULU’NDA

Öte yandan Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki tüm faaliyetleri kapsamlı şekilde desteklemek üzere "Gazze Yürütme Kurulu" adıyla yeni bir kurul oluşturuldu. Kurulda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer alacak.