İsrail’in Gazze’de 8 Ekim 2023’te başlattığı saldırılar büyük bir insanlık dramına dönüştü. Saldırılar İsrail ile Hamas arasındaki ateşkese rağmen devam ediyor. Açıklanan resmi rakamlara göre Gazze’nin yerle bir edildiği saldırılarda 70 bini aşkın sivil hayatını kaybetti. Ayrıca milyonlarca sivil evlerini terk etmek zorunda kalırken açılık ve susuzlukla mücadele etmeye devam ediyorlar.

Ancak yayınlanan bir araştırma Gazze’deki durumun resmi rakamlardan çok daha kötü olduğunu ortaya koydu. Dünyaca ünlü tıp dergisi Lancet’te yayınlanan bir araştırma Gazze’deki katliamın gerçek boyutunu gözler önüne serdi. Buna göre İsrail’in saldırılarının 16 aylık zaman dilimine hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bini aştı. Bu rakam resmi olarak açıklanan ölü sayısından 25 bin daha fazla.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 5 Ocak 2025 tarihi itibari ile Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 650 olduğunu duyurmuştu.

Dünyaca ünlü dergide yayınlanan araştırmada İsrail’in 7 Ekim 2023-5 Ocak 2025 tarihleri arasında İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenler ele alındı. Buna göre söz konusu zaman diliminde 42 bin 200 kadın, çocuk ve yaşlı hayatını kaybetti. Bu rakam, Gazze’de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 46’sını oluşturuyor.

Ekonomist, demograf, epidemiyolog ve anket uzmanlarından oluşan bir ekibin kaleme aldığı çalışmanın yazarlar "Elde edilen kanıtlar, 5 Ocak 2025 itibarıyla Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 3-4'ünün şiddet sonucu öldürüldüğünü ve çatışmanın dolaylı olarak yol açtığı önemli sayıda şiddet içermeyen ölümün de olduğunu göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

ÇATIŞMANIN DOLAYLI ETKİLERİ CAN KAYBINI ARTIRDI

Araştırma, Ekim 2023 ile Ocak 2025 arasındaki dönemde yaklaşık 8 bin 200 ölümün yetersiz beslenme veya tedavi edilemeyen hastalıklar gibi dolaylı nedenlerden kaynaklandığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu rakamın bazı tahminlerden düşük olsa da yine de çok ağır bir tabloyu yansıttığını ifade etti.

İsrailli yetkililerin, öldürülenlerin yarısının ‘savaşçı’ olduğu yönündeki iddiaları da bu çalışma ile çelişti.

Gazze sağlık yetkilileri, İsrail saldırılarının doğrudan kurban sayısının 71.660'ı aştığını, bunun içinde Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölen 570'ten fazla kişinin de bulunduğunu açıkladı.

Çalışma, İsrail'in saldırısının en yoğun ve ölümcül dönemini kapsıyor, ancak bölgedeki insani krizin en şiddetli dönemini kapsamıyor. Gazze'de kıtlık , geçen yıl Ağustos ayında BM destekli uzmanlar tarafından ilan edilmişti.