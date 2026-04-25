Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail'in 2 yıldan fazla süren saldırılarının yol açtığı yıkımın gölgesinde, yerel seçimler için Deyr Belah kentinde sandık başına gitti.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr Belah'ta, 21 yıl aradan sonra ilk kez yerel seçimler için kurulan çadırlarda oy kullandı.

"Önemli bir adım"

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Deyr Belah kentinde gerçekleştirilen belediye seçimlerini "önemli bir adım" şeklinde nitelendirdi. Kasım, Gazze'nin tüm bölgelerinde seçimlerin gerçekleştirilmesi için uygun koşulların sağlanmasını umduğunu ifade etti.

Filistin genel seçimlerinin yapılması için de uygun koşulların hazırlanmasını beklediklerini söyleyen Kasım, Filistin iç işlerinin düzenlenmesi için başkanlık seçimlerinin yapılması çağrısında bulundu.

Kasım, saha durumuna ilişkin ise "İşgalciler, soykırım savaşını sürdürerek Gazze Şeridi halkına karşı büyük bir katliam gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.