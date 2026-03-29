Gazze Şeridi'nde İsrail'in devam eden saldırıları, bölgedeki su altyapısını ağır şekilde tahrip ederek ciddi bir su krizine yol açıyor. Özellikle Gazze Limanı çevresinde yaşayan Filistinliler, sınırlı miktarda su dağıtan tankerlerden bidonlarını doldurmak için uzun kuyruklar oluşturmak zorunda kalıyor.

Soğuk ve çamurlu hava koşullarına rağmen saatlerce sırada bekleyen halk, günlük temel su ihtiyacını karşılamakta büyük zorluk çekiyor. Saldırılar nedeniyle hasar gören su sistemleri, temiz suya erişimi iyice kısıtlıyor ve insani durumu daha da ağırlaştırıyor.

Filistinliler, tankerlerden aldıkları suyu bidonlarla taşıyarak ailelerinin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Ancak dağıtımın yetersiz olması ve kötü hava şartları, süreci daha da zorlaştırıyor. Bölgedeki su krizi, uzun süredir devam eden çatışmaların yarattığı altyapı yıkımının en somut sonuçlarından biri olarak öne çıkıyor.

Bu durum, Gazze'deki sivil halkın günlük yaşamını derinden etkilerken, uluslararası yardım çağrılarını da artırıyor. Temiz su eksikliği, sağlık risklerini yükselterek insani krizi boyutlandırıyor.