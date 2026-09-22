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Kaynak: AA

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı.

ATEŞKESİN ARDINDAN CAN KAYBI 1.399'A ÇIKTI

İsrail ile Hamas arasında Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sürdüğü belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1.399'a yükseldi. Aynı dönemde yaralananların sayısı ise 4 bin 863 oldu.

GAZZE'DE TOPLAM CAN KAYBI 73 BİN 919

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 919'a ulaştı.

Saldırılarda yaralananların sayısının ise 174 bin 977 olduğu bildirildi.