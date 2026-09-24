İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Gazze’de son 24 saatte 1 can kaybı, 35 yaralı - Resim : 1

ATEŞKESTEN BU YANA 1.408 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1.408'e, yaralananların sayısı ise 4 bin 916'ya yükseldi.

Gazze'de son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybettiGazze'de son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybettiDünya

7 EKİM 2023'TEN BU YANA CAN KAYBI 73 BİN 928

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 928'e ulaştı.

Saldırılarda yaralananların sayısı ise 175 bin 30 olarak kaydedildi.