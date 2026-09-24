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Kaynak: İHA

İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

ATEŞKESTEN BU YANA 1.408 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1.408'e, yaralananların sayısı ise 4 bin 916'ya yükseldi.

7 EKİM 2023'TEN BU YANA CAN KAYBI 73 BİN 928

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 928'e ulaştı.

Saldırılarda yaralananların sayısı ise 175 bin 30 olarak kaydedildi.