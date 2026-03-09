Gazze’deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilere ilişkin yeni verileri paylaştı.

Açıklamada, Katar Radyosu’nda görev yapan gazeteci Amal Muhammed Şamali’nin de saldırılarda yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şamali’nin ölümüyle birlikte 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 261’e yükseldiği belirtildi.

ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÇAĞRI

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’de gazetecilere yönelik saldırıları kınanırken, Filistinli gazetecilere yönelik saldırıların sistematik şekilde sürdüğü ifade edildi.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Arap Gazeteciler Birliği’ne çağrıda bulunularak gazetecilerin korunması için acil adımlar atılması istendi.

CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail’in Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılarda şimdiye kadar 72 bin 133 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 171 binden fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze’deki insani krizin giderek derinleştiği belirtiliyor.