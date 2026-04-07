Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Ekim 2023’ten itibaren sürdürdüğü saldırılarda meydana gelen can kayıplarına dair güncel veriler paylaşıldı.Son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 10 ölü ve 44 yaralı getirildiği belirtildi.

Ateşkesin başladığı 10 Ekim 2025’ten bu yana İsrail’in saldırılarında 733 kişinin öldüğü, 2 bin 34 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 759 cenazenin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail’in Ekim 2023’ten beri Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında toplam can kaybının 72 bin 312’ye, yaralı sayısının ise 172 bin 134’e yükseldiği aktarıldı.

Gazze Şeridi’nde enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu ifade ediliyor.