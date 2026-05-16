Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail’in son 48 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 13 sivil hayatını kaybederken, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 72 bin 757’ye yükseldi.

Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri ateşkes anlaşmasını ihlal ederek sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 48 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 13 sivilin hayatını kaybettiği, 57 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Bakanlık, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 870’e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 771’e yükseldiği, yaralı sayısının da 2 bin 543’e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 757’ye, toplam yaralı sayısının da 172 bin 645’e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, bir sivilin çöken binanın altında kalarak öldüğü belirtilirken, "bina çökmeleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi" denildi.