Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 9 Filistinli hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Yaşamını yitiren 9 Filistinliden 2'sinin daha önceki saldırılarda yaralanan kişiler olduğu aktarıldı.

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Ateşkesin sağlandığı Ekim 2025 tarihinden bu yana İsrail saldırılarıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 1200'e, yaralı sayısının 3 bin 888'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, bu süre zarfında enkaz altından çıkarılan ceset sayısının ise 803 olduğu aktarıldı.

Gazze'de İsrail saldırılarıyla son 24 saatte 9 Filistinli hayatını kaybetti - Resim : 2

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 73 bin 326'ya, yaralı sayısının ise 173 bin 997'ye yükseldiği bildirildi.