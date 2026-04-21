İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzey ve güneyinde düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, güneydeki Han Yunus kentinin batısında bulunan El-Emel Mahallesi’ndeki Zukzuk Kavşağı İsrail ordusu tarafından bombalandı. Saldırıda Derviş el-Attal, Sa’d Ebu Hilal ve Macid Ebu Musa isimli 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerden Derviş el-Attal’ın birkaç gün önce evlendiği öğrenildi.

Öte yandan kuzeydeki Beyt Lahiya kentinin batısında yer alan Selatin bölgesinde, sahil açıklarındaki İsrail askeri botlarından açılan ateş sonucu bir Filistinli kadın hayatını kaybetti.