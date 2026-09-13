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Kaynak: AA

İsrail ordusunun Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'nde sivil bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde sivil bir aracı hedef aldı.

Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirirken, 13 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail'e ait İHA'nın içinde 2 kişinin bulunduğu aracı en az 2 füzeyle hedef aldığını, saldırıda araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve çevrede bulunan bazı kişilerin yaralandığını aktardı.

İSRAİL, GAZZE’NİN ORTA VE GÜNEYİNİ DE VURDU

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda Filistinlilere ait evlere topçu saldırısı düzenledi.

Görgü tanıkları ayrıca İsrail'e ait askeri araçların Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin güneyinde bulunan binalara ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına yoğun şekilde ateş açtığını belirtti.

İsrail savaş gemilerinin de Han Yunus sahiline yoğun saldırılar düzenlediği aktarıldı.

ATEŞKESTEN BU YANA CAN KAYBI 1369’A YÜKSELDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1369 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 627 kişi yaralandı.

EKİM 2023’TEN BU YANA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 783'e, yaralı sayısının ise 174 bin 738'e ulaştığı bildirildi.