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Kaynak: AA

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 9 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 1431 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1431'e yükseldiği belirtildi.

Aynı dönemde enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 834'e, yaralı sayısının ise 5 bin 26'ya ulaştığı aktarıldı.

TOPLAM YARALI SAYISI 175 BİN 142

Bakanlık, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 32'ye, yaralı sayısının ise 175 bin 142'ye yükseldiğini açıkladı.