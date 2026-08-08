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Kaynak: AA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 384’e, yaralı sayısı ise 174 bin 242’ye ulaştı.

SON 48 SAATTE 2 CAN KAYBI

Açıklamada, son 48 saat içinde İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesinin ve 6 yaralının Gazze’deki hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.

ATEŞKES SONRASI DA KAYIPLAR SÜRÜYOR

Gazze’de 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği aktarıldı. Bu tarihten itibaren düzenlenen saldırılarda 1257 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 131 kişinin yaralandığı kaydedildi.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE CENAZE VAR

Yetkililer, Gazze Şeridi’nde yıkılan binaların enkazı altında halen binlerce kişinin cansız bedeninin bulunduğunu belirtiyor.

Bölgede insani krizin derinleştiği, sağlık sisteminin ise ağır yük altında olduğu ifade ediliyor.