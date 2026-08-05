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Kaynak: AA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında can kaybı yükselmeye devam ediyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 73 bin 381’e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 4 kişinin cansız bedeni ile 1 yaralının getirildiği belirtildi.

ATEŞKES SONRASI DA CAN KAYIPLARI SÜRÜYOR

Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana İsrail saldırılarında 1254 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 121 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bu süreçte enkaz altından çıkarılan 804 kişinin cenazesinin de kayıtlara geçtiği aktarıldı.

YARALI SAYISI 174 BİNİ GEÇTİ

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaralı sayısı 174 bin 231’e yükseldi.

Bölgede çok sayıda kişinin halen enkaz altında olduğu belirtilirken, kayıp kişilere ilişkin çalışmaların devam ettiği bildirildi.