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Kaynak: AA

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıların bilançosuna ilişkin güncel veriler paylaşıldı. Buna göre, son 48 saatte düzenlenen saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerden 6’sının son saldırılarda yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

TOPLAM KAYIPLAR ARTIYOR

Açıklamada, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 221’e, yaralı sayısının ise 173 bin 643’e ulaştığı ifade edildi.

ATEŞKES SONRASI DA KAYIPLAR SÜRÜYOR

Gazze’de 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, saldırılar sonucu 1098 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 535 kişinin yaralandığı aktarıldı. Ayrıca enkaz altından 800 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE KİŞİ VAR

Yetkililer, Gazze Şeridi genelinde hala binlerce kişinin enkaz altında bulunduğunu belirtiyor. Öte yandan Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı incelemeler sonucunda, daha önce kayıp olarak bildirilen 96 kişinin de hayatını kaybedenler listesine eklendiği kaydedildi.