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Kaynak: AA

Gazze Şeridi’nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, İsrail askerlerinin ateşkes anlaşmasını ihlal ederek sivilleri hedef aldığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail’in son 24 saatte Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 25 sivil yaralandı.

Bakanlık, daha önceki saldırılarda yaralanan bir sivilin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ayrıca enkaz çalışmaları sırasında 4 sivilin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim tarihinde varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'ndeki can kaybının 1.358'e ulaştığı bildirildi. Aynı dönemde enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 831, yaralı sayısının ise 4 bin 541 olduğu aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 669’a, yaralıların sayısının ise 174 bin 652’ye yükseldiğini açıkladı.